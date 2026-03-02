Bloomberg: Європейський газ подорожчав на 28% через війну в Ірані, ціна може зрости  удвічі

Європейський природний газ різко подорожчав через бойові дії на Близькому Сході, що викликало побоювання щодо перебоїв у глобальних поставках енергоносіїв. На думку експертів, ціна може піднятися на 130%.

Про це пише Bloomberg.

Базові ф’ючерси на газ зросли максимум на 28% — це найбільше зростання з серпня 2023 року — після того, як танкери у вихідні майже припинили проходження Ормузькою протокою. Через цей маршрут транспортується близько п’ятої частини світового експорту скрапленого природного газу, тому будь-які перебої впливають на глобальний ринок.

За даними інвестиційної компанії Goldman Sachs Group Inc., ціни на природний газ у Європі можуть зрости більш ніж удвічі у разі зупинки судноплавства через Ормузьку протоку на один місяць. За оцінкою аналітиків, через цей морський шлях проходить близько п’ятої частини світових поставок скрапленого природного газу, тому тривале порушення транзиту може підняти європейські ціни більш ніж на 130% — до приблизно $25 за мільйон британських теплових одиниць, а у разі довшої блокади вони можуть перевищити €100 за мегават-годину.

Ситуація може стати найсерйознішим шоком для газового ринку з часу вторгнення Росії в Україну, яке змінило світову торгівлю енергоносіями. Хоча більшість LNG з Близького Сходу купують країни Азії, перебої збільшують конкуренцію за альтернативні поставки і підвищують ціни в усьому світі, зокрема в Європі.

У Європі запаси газу залишаються нижчими за звичайні, тому регіону необхідно імпортувати значні обсяги LNG перед наступним опалювальним сезоном. За словами аналітиків, ключовим фактором для ринку буде те, як довго залишатиметься обмеженим судноплавство через Ормузьку протоку.

Додатковий тиск на ринок створює рішення страхових компаній припинити покриття військових ризиків для суден, що входять до Перської затоки, а також тимчасове скорочення роботи на найбільшому у світі заводі з експорту LNG у Катарі.

Також Ізраїль тимчасово зупинив частину газовидобувних потужностей із міркувань безпеки, що змусило Єгипет шукати додаткові поставки скрапленого газу. За оцінкою аналітиків, тривале блокування Ормузької протоки може призвести до більш ніж дворазового зростання цін на газ у Європі.