Україна майже готова до переговорів про вступ до ЄС, але процес гальмують окремі країни, — Зеленський

Україна найближчим часом буде технічно готова до відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Водночас процес просування до членства гальмують окремі держави ЄС.

Про це Володимир Зеленський повідомив, відповідаючи на запитання журналістів, пише Укрінформ.

“Буквально за кілька днів Україна буде готова технічно щодо відкриття всіх, уже шістьох, кластерів. Ми готові, але не всі лідери Європейського Союзу готові. Ви знаєте чому, ви знаєте, хто причина, хто блокує. Тобто не всі готові дати цю можливість Україні. Україна багато разів говорила, що до 2027 року буде технічно готова стати членом ЄС. Безумовно, це не залежить від України. Україна свою роботу вже зробить”, — зазначив глава держави.

Президент також наголосив на необхідності визначити конкретну дату вступу України до ЄС у межах мирного плану, який зараз містить 20 пунктів.

“Ми чітко знаємо, що Путін, що б він сьогодні не обіцяв Америці або Європі тощо, що він не буде блокувати Україну в ЄС, це все є брехнею. Він буде блокувати через Угорщину, через ще когось”, — сказав Зеленський.

Переговори про вступ нових держав до Євросоюзу поділені на 35 розділів, 33 з яких об’єднані у шість тематичних кластерів, що відкриваються поетапно після перевірки відповідності українського законодавства нормам ЄС.

Користуючись принципом одностайності при ухваленні рішень щодо розширення Євросоюзу, Угорщина блокує початок переговорного процесу щодо вступу України.