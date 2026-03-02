У Львові викрали підлітка і вимагали 400 тисяч російських рублів: затримано чотирьох підозрюваних

У Львівській області правоохоронці затримали чотирьох чоловіків, яких підозрюють у викраденні 17-річного підлітка та вимаганні у нього вигаданого боргу. За даними слідства, зловмисники утримували хлопця кілька днів, застосовували насильство та вимагали 400 тисяч російських рублів.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

Увечері 21 лютого зловмисники приїхали на вулицю Левицького у Львові, де тимчасово проживав потерпілий – 17-річний житель Вінницької області, та запросили його сісти у свій автомобіль Lexus. В салоні вони натягнули підлітку на голову поліетиленовий пакет та доставили його у наперед підготовлене місце – житловий будинок, розташований в одному з сіл Львівського району.

“Там фігуранти зв’язали викраденому руки та ноги пластиковими стяжками та будівельним скотчем, після чого оголосили вимогу – повернути їм борг у сумі 400 тисяч російських рублів. Оскільки хлопець борг не визнав та відмовився повертати кошти, вимагачі застосували до нього фізичне та психологічне насильство, а також погрожували вбивством”, – розповіли в поліції.

Тортури тривали до 23 лютого – доки поліцейські не встановили місце, де зловмисники утримували свою жертву. Звільнення викраденого хлопця та затримання зловмисників відбувалось за силової підтримки спецпризначенців та бійців КОРДу поліції Львівщини.

Особи зловмисників встановлені – ними виявились 49-річний мешканець Дніпропетровської області, 20-річний харків’янин, 23-річний житель Запоріжжя та 24-річний житель Львівщини. Усі вони затримані, слідчі повідомили їм про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України та ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваним – позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, суд обрав підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою без визначення розміру застави.