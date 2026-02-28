Били дітей та залишали без їжі: у Дніпрі прийомним батькам оголосили підозру

У Дніпрі слідчі повідомили про підозру подружжю за фактом катування дітей у дитячому будинку сімейного типу. За даними слідства, протягом 2020–2024 років до шістьох дітей систематично застосовували фізичне насильство. Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

Як встановили правоохоронці, у родині прийомних батьків виховувалися троє хлопчиків і троє дівчат віком від 10 до 17 років. За даними слідства, дітей били ременями, палицями та іншими предметами, залишали без їжі, примушували спати на лавці по кілька діб та застосовували інші форми жорстокого поводження.

У Дніпрі подружжю повідомили про підозру у катуванні дітей у дитбудинку сімейного типу / Фото: Нацполіція

Під час досудового розслідування були опитані потерпілі діти та проведений обшук за місцем розташування дитячого будинку сімейного типу. Відповідно до висновків судово-медичних та судово-психологічних експертиз, у дітей виявлено тілесні ушкодження та психотравмуючі переживання, пов’язані із систематичним насильством. Експерти констатували наявність ознак жорстокого поводження та дій, що мають характер катування.

53-річній опікунці та 45-річному опікуну повідомили про підозру за ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України — катування. Жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, чоловіку — цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування триває.