Ізраїль заявив про превентивний удар по Ірану, США долучилися до операції

Ізраїль заявив про початок «превентивної» атаки проти Ірану, а за даними ЗМІ, до ударів долучилися і США. Події різко загострили ситуацію на Близькому Сході та поставили під сумнів перспективи дипломатичного врегулювання ядерної суперечки Тегерана із Заходом.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що держава розпочала «превентивну атаку» з метою усунення загроз для Ізраїлю. Ізраїльський оборонний чиновник повідомив, що операцію планували місяцями у координації з Вашингтоном, а дату її початку визначили кілька тижнів тому.

The New York Times із посиланням на американського посадовця повідомила, що удари США по Ірану вже тривають. Джерело повідомило Reuters, що верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї вивезли з Тегерана до безпечного місця.

Іранські ЗМІ повідомили про вибухи в Тегерані. В Ізраїлі близько 08:15 за місцевим часом пролунали сирени повітряної тривоги — військові заявили, що це превентивне сповіщення для підготовки населення до можливого ракетного удару.

Ізраїльська армія оголосила про закриття шкіл і робочих місць, за винятком критично важливих секторів, а також заборону на використання повітряного простору. Ізраїль закрив небо для цивільних рейсів, а управління аеропортів закликало громадян не прибувати до летовищ.

Атака сталася після 12-денної повітряної війни між Ізраїлем та Іраном у червні, а також на тлі неодноразових попереджень США та Ізраїлю про нові удари, якщо Тегеран продовжить розвивати ядерну та балістичну програми.

У лютому США та Іран відновили переговори з метою дипломатичного врегулювання багаторічної суперечки та запобігання військовому протистоянню, яке могло б дестабілізувати регіон. Ізраїль наполягав, що будь-яка угода має передбачати демонтаж ядерної інфраструктури Ірану, а не лише зупинку збагачення урану, і закликав включити до переговорів обмеження ракетної програми.

Іран заявляв, що готовий обговорювати обмеження своєї ядерної програми в обмін на зняття санкцій, але відкидав пов’язування цього питання з ракетами. Тегеран також попереджав, що захищатиметься у разі атаки та завдасть ударів по американських базах у країнах-сусідах, якщо США атакують Іран.

У червні США приєдналися до ізраїльської військової кампанії проти іранських ядерних об’єктів — це стало найпрямішою військовою дією Вашингтона проти Ісламської Республіки. Тоді Тегеран у відповідь запустив ракети по американській авіабазі Аль-Удейд у Катарі — найбільшій на Близькому Сході.

Західні держави заявляють, що балістична програма Ірану загрожує регіональній стабільності та потенційно може використовуватися для доставки ядерної зброї. Тегеран заперечує наміри створювати атомну бомбу.