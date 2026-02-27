        Події

        США готуються до можливого удару по Ірану: Трампу доповіли про можливі військові варіанти дій

        Віктор Алєксєєв
        27 Лютого 2026 16:13
        читать на русском →
        Американський посольський комплекс в Єрусалимі / Фото AFP
        Американський посольський комплекс в Єрусалимі / Фото AFP

        Посольство США в Ізраїлі дозволило неосновному персоналу та членам їхніх родин залишити країну через можливі безпекові ризики на тлі ймовірного удару по Ірану, повідомляє CNN.

        У повідомленні, оприлюдненому на сайті дипломатичної місії, зазначено, що Державний департамент США санкціонував виїзд співробітників, які не виконують критично важливих функцій, а також членів їхніх сімей «через ризики для безпеки». У посольстві також порадили розглянути можливість залишити Ізраїль, поки доступні комерційні авіарейси.

        Оголошення з’явилося в день очікуваного прибуття до північного Ізраїлю авіаносної ударної групи USS Gerald Ford у межах нарощування американської військової присутності на Близькому Сході напередодні потенційного удару по Ірану.

        Реклама
        Реклама

        За даними американських ЗМІ, США також розмістили близько десятка винищувачів F-22 на базі в південному Ізраїлі або перекидають їх туди. Крім того, на території міжнародного аеропорту імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві перебувають щонайменше дев’ять літаків-заправників.

        Паралельно тривають переговори між США та Іраном щодо нової ядерної угоди. Остання зустріч відбулася в Женеві в четвер. Втім, перспективи домовленості залишаються невизначеними через суттєві розбіжності між сторонами.

        Американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер вимагають повного демонтажу ключових ядерних об’єктів Ірану — Фордо, Натанз і Ісфаган — а також безстрокових обмежень на збагачення урану. Іран, зі свого боку, як очікується, пропонує лише тимчасове припинення збагачення строком на три-п’ять років — до завершення президентського терміну Дональда Трампа.

        Міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді, який виступає посередником у переговорах, мав у п’ятницю поінформувати віцепрезидента США Джей Ді Венса про перебіг перемовин.

        Попри дипломатичні зусилля, командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер доповів президенту Трампу про можливі військові варіанти дій щодо Ірану.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини