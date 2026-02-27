США готуються до можливого удару по Ірану: Трампу доповіли про можливі військові варіанти дій

Посольство США в Ізраїлі дозволило неосновному персоналу та членам їхніх родин залишити країну через можливі безпекові ризики на тлі ймовірного удару по Ірану, повідомляє CNN.

У повідомленні, оприлюдненому на сайті дипломатичної місії, зазначено, що Державний департамент США санкціонував виїзд співробітників, які не виконують критично важливих функцій, а також членів їхніх сімей «через ризики для безпеки». У посольстві також порадили розглянути можливість залишити Ізраїль, поки доступні комерційні авіарейси.

Оголошення з’явилося в день очікуваного прибуття до північного Ізраїлю авіаносної ударної групи USS Gerald Ford у межах нарощування американської військової присутності на Близькому Сході напередодні потенційного удару по Ірану.

За даними американських ЗМІ, США також розмістили близько десятка винищувачів F-22 на базі в південному Ізраїлі або перекидають їх туди. Крім того, на території міжнародного аеропорту імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві перебувають щонайменше дев’ять літаків-заправників.

Паралельно тривають переговори між США та Іраном щодо нової ядерної угоди. Остання зустріч відбулася в Женеві в четвер. Втім, перспективи домовленості залишаються невизначеними через суттєві розбіжності між сторонами.

Американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер вимагають повного демонтажу ключових ядерних об’єктів Ірану — Фордо, Натанз і Ісфаган — а також безстрокових обмежень на збагачення урану. Іран, зі свого боку, як очікується, пропонує лише тимчасове припинення збагачення строком на три-п’ять років — до завершення президентського терміну Дональда Трампа.

Міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді, який виступає посередником у переговорах, мав у п’ятницю поінформувати віцепрезидента США Джей Ді Венса про перебіг перемовин.

Попри дипломатичні зусилля, командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер доповів президенту Трампу про можливі військові варіанти дій щодо Ірану.