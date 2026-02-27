Reuters: Після російського удару “Дружба” не транспортує ні російську, ні українську нафту

Нафтопровід «Дружба», яким до країн ЄС транспортувалися великі обсяги російської нафти, до моменту пошкодження також використовувався для експорту української сировини. Про це повідомили Reuters три джерела в галузі, знайомі з ситуацією.

Постачання нафти до Угорщини та Словаччини через трубопровід, який переважно експлуатується Росією, було призупинене з 27 січня після удару по насосних станціях у західній Україні. Київ заявив, що об’єкт зазнав російської атаки. Це спричинило суперечки всередині Європейського Союзу та спроби Будапешта заблокувати нові санкції проти Росії.

Раніше не повідомлялося, що «Дружба» використовувалася для експорту української нафти до Угорщини та Словаччини. Зупинка транзиту позбавляє Україну джерела експортних доходів, необхідних для покриття бюджетного дефіциту. За словами джерел, у разі тривалого припинення постачання Київ може бути змушений зупинити видобуток нафти.

Після початку повномасштабного вторгнення Росія почала завдавати ударів по українських нафтопереробних заводах. Остаточне виведення з ладу останніх потужностей переробки у 2025 році змусило трейдерів збільшити імпорт пального та створило проблему з використанням української нафти. За відсутності внутрішньої переробки єдиним маршрутом експорту залишалася «Дружба». Українська ділянка трубопроводу перебуває у власності Фонду держмайна.

До удару Росії Україна закачувала в «Дружбу» близько 40 тисяч тонн нафти щомісяця, повідомило одне з джерел. Нафта доставлялася на нафтопереробні заводи угорської компанії MOL. Водночас MOL, а також уряди Угорщини та Словаччини публічно не коментували обсяги отриманої української нафти.

Історично основну частину сировини, що транспортувалася південною гілкою «Дружби», становила російська нафта. Після повномасштабного вторгнення РФ та запровадження європейських санкцій значення трубопроводу зменшилося. У 2025 році транзит через південну гілку досяг десятирічного мінімуму — 9,7 млн тонн. За даними галузевої компанії ExPro, Словаччина отримала 4,9 млн тонн, Угорщина — 4,35 млн тонн, а Чехія припинила використання російської нафти у квітні 2025 року.

Нафтопровід «Дружба», збудований у 1960-х роках, є одним із найбільших у світі й здатен перекачувати понад 2 млн барелів на добу. Північна гілка, яка раніше постачала нафту до Польщі, нині використовується лише частково для транспортування казахстанської нафти до Німеччини.

Європейська комісія не стала відкрито підтримувати жодну зі сторін у суперечці щодо «Дружби», однак закликала Угорщину не блокувати фінансову допомогу Україні. Брюссель планує 15 квітня подати юридичну пропозицію про повну заборону імпорту російської нафти.

Словаччина офіційно повідомила про зупинку роботи «Дружби» 13 лютого — вже після того, як поставки російської нафти були припинені.