Посадовця Служби відновлення на Закарпатті підозрюють у розтраті на ремонті траси: збитків на понад 3,1 млн грн

Посадовцю Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області повідомили про підозру у справі щодо розкрадання коштів під час ремонту дороги Р-21 Долина – Хуст. Йому інкримінують розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службове підроблення.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час виконання робіт посадовець підписав 14 актів приймання будівельних робіт. У документах застосували завищений показник середньої кошторисної заробітної плати — 14,5 тис. грн замість затверджених 10 тис. грн, що призвело до штучного збільшення вартості робіт на понад 3,1 млн грн.

Раніше підозру отримав інженер технічного нагляду — чинний депутат Міжгірської районної ради, який погодив 14 актів із недостовірними даними, що дало змогу перерахувати кошти за фактично невиконані роботи. Крім того, до суду вже скеровано обвинувальний акт щодо колишнього директора підприємства-підрядника, якого слідство вважає організатором завищення вартості асфальтобетонних сумішей та робіт із їх укладання.

Посадовцю Служби відновлення інкримінують ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.