Пакистан завдав авіа- і наземних ударів по Афганістану: сторони повідомляють про значні втрати

У ніч на 27 лютого Пакистан завдав авіаційних і наземних ударів по об’єктах уряду талібів у великих містах Афганістану. Міністр оборони Пакистану назвав конфлікт “відкритою війною”.
Про це пише Reuters. Про удари повідомили офіційні особи обох країн. За даними пакистанських джерел у сфері безпеки, атаки були спрямовані на пости талібів, їхні штаби та склади боєприпасів у кількох секторах уздовж 2 600-кілометрового кордону.
Обидві сторони заявили про значні втрати, однак навели різко відмінні цифри, які Reuters не зміг незалежно перевірити.
“Наша чаша терпіння переповнилася. Тепер це відкрита війна між нами і вами (Афганістаном)”, – заявив міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф.
Ісламабад звинувачує Кабул у переховуванні бойовиків, які здійснюють напади на території Пакистану. Таліби заперечують ці звинувачення та заявляють, що безпека Пакистану є його внутрішньою проблемою.
Речник талібів Забіхулла Муджахід повідомив, що пакистанські сили завдали авіаударів по частинах Кабула, Кандагара та Пактії.
“Пакистанські контрудари по цілях в Афганістані тривають”, – заявив речник уряду Пакистану Мошарраф Заїді, назвавши дії відповіддю на “неспровоковані афганські атаки”.
За його словами, було вбито 133 афганських бойовики-таліби і понад 200 поранено, знищено 27 постів і дев’ять захоплено.
Муджахід, зі свого боку, заявив про загибель 55 пакистанських солдатів і захоплення 19 постів, а також про загибель восьми бійців талібів, 11 поранених та 13 поранених цивільних у провінції Нангархар.
Пакистан перебуває в режимі підвищеної безпеки після авіаударів, які, за словами Ісламабада, були спрямовані проти таборів “Техрік-е-Талібан Пакистан” і бойовиків “Ісламської держави” на сході Афганістану.
Кабул заявив, що внаслідок попередніх ударів загинули 13 цивільних, і попередив про жорстку відповідь. Державне медіа провінції Нангархар оприлюднило зображення, яке назвало батальйоном смертників, і повідомило, що нападники оснащені поясами смертників і замінованими автомобілями.
Сутички спалахнули в четвер увечері після того, як таліби завдали, за їхніми словами, ударів у відповідь по пакистанських військових об’єктах. Обидві сторони заявили про знищення прикордонних постів під час тих боїв.