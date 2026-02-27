ППО знешкодила над Україною 165 зі 187 російських безпілотників

У ніч на 27 лютого російські війська атакували Україну 187 ударними безпілотниками різних типів, із них близько 120 — “шахеди”. Сили ППО збили та подавили 165 БпЛА, проте є й влучання.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Для ударів по Україні сьогодні росіяни застосували 187 ударних БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське ТОТ АР Крим. З них близько 120 були ідентифіковані як “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 165 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях.