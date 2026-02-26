Зеленський: наступний раунд переговорів може відбутися в Абу-Дабі на початку березня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступна тристороння зустріч за участі України, США та Росії може відбутися на початку березня в Абу-Дабі. За його словами, після сьогоднішніх переговорів у Женеві зросла готовність до такого формату, а ключовим завданням є фіналізація напрацювань щодо реальних гарантій безпеки та підготовка зустрічі на рівні лідерів.

Зеленський повідомив, що протягом дня провів кілька розмов із секретарем РНБО Рустемом Умєровим, головою фракції Давидом Арахамією, а також зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером за підсумками їхніх зустрічей. Президент наголосив, що саме формат переговорів на рівні лідерів може вирішити ключові питання, особливо з огляду на персоналістський характер режиму в Росії.

Він підкреслив, що війна має бути завершена, однак наразі немає ознак готовності Росії до миру чи зупинення агресії. За словами глави держави, світ повинен бути готовим посилювати тиск на Москву, зокрема через санкції проти російської нафти, енергоресурсів і банківського сектору.

Рустем Умєров в свою чергу повідомив, що в Женеві завершився черговий раунд переговорів, які відбувалися у двох форматах — окремо з американською стороною та у тристоронньому форматі за участі США і Швейцарії. За підсумками зустрічей українська делегація разом із представниками США провела спільну розмову з президентом Зеленським щодо подальших кроків.

За словами Умєрова, триває підготовка наступного раунду переговорів. Сторони працюють над фіналізацією безпекових параметрів, економічних рішень та узгоджених позицій, які мають стати основою для подальших домовленостей.

Окрему увагу під час переговорів приділили економічному блоку та довгостроковим механізмам підтримки України. Разом з економічною командою уряду та американськими партнерами було опрацьовано документ щодо відновлення України, зокрема питання майбутньої відбудови та інвестиційного плану.

Умєров також подякував Швейцарії за організацію переговорів, а президентові США Дональду Трампу та його команді — за активну залученість і підтримку процесу.