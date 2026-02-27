Фігурант справи “Мідас” Тимур Міндіч з Ізраїля озвучив умову свого повернення до України

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про розмову з Тимуром Міндічем — фігурантом корупційної справи “Мідас”. Нардеп запросив Міндіча на тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства для надання свідчень.

Відео Олексій Гончаренко оприлюднив в Youtube.

У розмові Міндіч заявив, що зацікавлений у спілкуванні та підтримує дії НАБУ, однак виступає проти “обвинувачень до суду”. Він наголосив, що не вважає себе винним і хоче, “щоб НАБУ провело всі види слідства, розібралось і закрило ту історію”.

“Я друг президента, це єдиний мій гріх сьогоднішній”, — сказав Міндіч та додав, що поважає Володимира Зеленського “як лідера, як людину і як друга”. На запитання щодо можливого позбавлення громадянства він відповів, що не знає, чи був відповідний указ.

Щодо санкцій Міндіч заявив, що не розуміє причин та зазначив, що його ще не засудили. Він також повідомив, що двічі отримував відмову у підключенні онлайн до засідання Вищого антикорупційного суду та що він “вимушений” перебувати в Ізраїлі. За його словами, він також писав листи всім правоохоронним органам у серпні та повідомляв про готовність надати пояснення.

“Я б сьогодні приїхав в Україну, отримав би підозру і сів би навіть у тюрму, якби була чесна застава. Я просто розумію, що буде така застава, яку я не зможу зібрати”, — сказав він.

Нагадаємо, Тимура Міндіча вважають організатором корупційної схеми “відкатів” в “Енергоатомі”. Проти нього та іншого підозрюваного Олександра Цукермана Україна вже ввела санкції.