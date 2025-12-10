        Кримінал

        Коломойський зробив гучну заяву про замах на Міндіча в Ізраїлі

        Галина Шподарева
        10 Грудня 2025 17:11
        Ігор Коломойський / Скриншот
        Ігор Коломойський / Скриншот

        Сьогодні, 10 грудня, у суді бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що має інформацію про спробу замаху на бізнесмена Тимура Міндіча, фігуранта справи про корупцію в енергетиці.

        Про це повідомляє “5 Канал”.

        Засідання, на якому мали розглянути апеляцію на продовження тримання під вартою Ігоря Коломойського, тривало близько 10 хвилин – колегія суддів оголосила самовідвід.

        Під час засідання Коломойський розповів про спробу замаху на Міндіча в Ізраїлі, яку було скоєно 28 листопада.

        “Чули новини про Міндіча? Замах на нього був. Спроба. В Ізраїлі. Не здійснилася, злочинці заарештовані. Слава Богу, що не здійснилася. Поранили хатню робітницю. Переплутали із сусіднім будинком”, — заявив Коломойський.

        “За подробицями” Коломойський запросив журналістів на наступне засідання.


