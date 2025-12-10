        Політика

        Зеленський повідомив, що документ з 20 пунктів щодо завершення війни найближчим часом передадуть США

        Галина Шподарева
        10 Грудня 2025 16:48
        Володимир Зеленський / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
        Україна фіналізує роботу над фундаментальним документом із 20 пунктів, який може визначити параметри закінчення війни в Україні. Найближчим часом його планують передати США.

        Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив 10 грудня.

        За словами президента, робота над документом з 20 пунктів ведеться спільно з командою президента США Дональда Трампа та європейськими партнерами.

        “Паралельно фіналізуємо роботу щодо 20 пунктів фундаментального документа, що може визначити параметри закінчення війни, і розраховуємо найближчим часом передати документ Сполученим Штатам. Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття”, — написав Зеленський.

        Також на сьогодні заплановано обговорення з американською стороною документа про відбудову та економічний розвиток України після війни. А на завтра, 11 грудня, запланована зустріч у форматі Коаліції охочих, мета якої — гарантування майбутньої безпеки та недопущення повторення російської агресії.

        “Виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання — як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення”, — резюмував Зеленський.


