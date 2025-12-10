Зеленський повідомив, що документ з 20 пунктів щодо завершення війни найближчим часом передадуть США

Україна фіналізує роботу над фундаментальним документом із 20 пунктів, який може визначити параметри закінчення війни в Україні. Найближчим часом його планують передати США.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив 10 грудня.

За словами президента, робота над документом з 20 пунктів ведеться спільно з командою президента США Дональда Трампа та європейськими партнерами.

Реклама

Реклама

“Паралельно фіналізуємо роботу щодо 20 пунктів фундаментального документа, що може визначити параметри закінчення війни, і розраховуємо найближчим часом передати документ Сполученим Штатам. Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття”, — написав Зеленський.

Також на сьогодні заплановано обговорення з американською стороною документа про відбудову та економічний розвиток України після війни. А на завтра, 11 грудня, запланована зустріч у форматі Коаліції охочих, мета якої — гарантування майбутньої безпеки та недопущення повторення російської агресії.

“Виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання — як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення”, — резюмував Зеленський.