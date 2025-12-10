Школярка готувала теракт у Житомирі: виготовила бомбу для підриву у парку

У Житомирі СБУ та Нацполіція викрили 16-річну дівчину, яка готувалася до теракту – зловмисниця планувала підірвати на території житлового мікрорайону міста саморобну бомбу.

Про це повідомили в СБУ.

Як встановило розслідування, до вчинення злочину в українському місті російські спецслужбісти намагалися залучити 16-річну школярку з Бердичева, яка шукала “легкі заробітки” у Telegram-каналах.

За матеріалами справи, школярка отримала “пропозицію” від куратора з РФ прибути до обласного центру і оселитися там на декілька днів в орендованій квартирі.

Там юначка мала власноруч зібрати саморобний вибуховий пристрій за інструкцією. Вибухівка мала бути “підсилена” металевими гайками та обладнана мобільним телефоном для дистанційної активації.

“Дівчина отримала інструкцію від російського спецслужбіста: заховати замасковану під вогнегасник бомбу в парку і встановити навпроти “локації” телефонну камеру”, – розповіли в СБУ.

Українські правоохоронці виявили та знешкодили вибухівку. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту), триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних до злочину.