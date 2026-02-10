У підрозділі ЗСУ на Харківщині діяв “кріт” російської розвідки

СБУ та Нацполіція затримали завербованого російською воєнною розвідкою мобілізованого до однієї з бригад ЗСУ. Військовий передавав росіянам координати підрозділів Сил оборони та збирав розвідувальну інформацію для підготовки ударів.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, 30-річний мобілізований до бригади, що воює на Харківському напрямку, передавав росіянам місця дислокації свого з’єднання та суміжних підрозділів Сил оборони, по яких РФ готувала серію ударів.

“Співробітники СБУ викрили та задокументували агента на початковому етапі його розвідактивності, а після цього затримали. Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій українських захисників у прифронтовій зоні та на передовій”, – йдеться в повідомленні.

Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору ГРУ РФ, коли публікував прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах. Після вербування зловмисник об’їжджав на службовому транспорті територію області, де позначав на гугл-картах геолокації Сил оборони.

У пріоритеті були координати запасних командних пунктів, логістичних складів та артилерії ЗСУ. Також окупанти намагалися дізнатися локації вогневих позицій ППО, яка прикриває наземні підрозділи українських військ.

“Повертаючись після розвідвилазок до розташування військової частини, агент узагальнював зібрані дані для передачі куратору – співробітнику 316-го розвідувального центру ГРУ РФ. Після одного з таких сеансів зв’язку кріт” самовільно залишив територію режимного об’єкта, щоб “залягти на дно” в помешканні близької знайомої на Житомирщині”, – розповіли в СБУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на РФ. Також у нього виявлено дві бойові гранати та майже 300 г вибухових речовин, які він забрав з собою, тікаючи з військової частини.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю і бойовими припасами).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.