        У Харкові російський БпЛА вдарив по об’єкту критичної інфраструктури

        Галина Шподарева
        10 Лютого 2026 09:24
        Пошкоджена автівка на місці влучання БпЛА у Харкові / Фото: Харківська обласна прокуратура
        У понеділок, 9 лютого, близько 22:25, російський БпЛА вдарив поблизу об’єкта критичної інфраструктури у Шевченківському районі Харкова.

        Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

        За попередніми даними, для удару окупанти застосували безпілотник типу “Молнія”.

        Пошкоджено вікна у багатоквартирних житлових будинках та автомобілі.

        Також близько 22:00 збройні сили РФ завдали авіаудару по селу Цупівка Харківського району. Пошкоджено приватний будинок.

        Інформація про постраждалих не надходила.

        Фрагмент БпЛА “Молнія” / Фото: Харківська обласна прокуратура

