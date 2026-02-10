У Харкові російський БпЛА вдарив по об’єкту критичної інфраструктури

У понеділок, 9 лютого, близько 22:25, російський БпЛА вдарив поблизу об’єкта критичної інфраструктури у Шевченківському районі Харкова.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
За попередніми даними, для удару окупанти застосували безпілотник типу “Молнія”.
Пошкоджено вікна у багатоквартирних житлових будинках та автомобілі.
Також близько 22:00 збройні сили РФ завдали авіаудару по селу Цупівка Харківського району. Пошкоджено приватний будинок.
Інформація про постраждалих не надходила.