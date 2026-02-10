У Харкові російський БпЛА вдарив по об’єкту критичної інфраструктури

Нічний удар по енергетиці Одещини: в області є знеструмлення

Reuters: ЄС вперше пропонує санкції проти портів у Грузії та Індонезії за обробку російської нафти

Також близько 22:00 збройні сили РФ завдали авіаудару по селу Цупівка Харківського району. Пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі .

У понеділок, 9 лютого, близько 22:25, російський БпЛА вдарив поблизу об’єкта критичної інфраструктури у Шевченківському районі Харкова.