ППО знешкодила над Україною 110 зі 125 російських БпЛА

У ніч на 10 лютого, починаючи з 18:00 9 лютого, Росія запустила по Україні 125 ударних БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Міллєрово. Близько 70 із них – “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 110 російських дронів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.