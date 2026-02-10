        Суспільство

        ППО знешкодила над Україною 110 зі 125 російських БпЛА

        Галина Шподарева
        10 Лютого 2026 08:47
        Мобільна вогнева група / Фото: НГУ
        У ніч на 10 лютого, починаючи з 18:00 9 лютого, Росія запустила по Україні 125 ударних БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Міллєрово. Близько 70 із них – “шахеди”.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 110 російських дронів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.


