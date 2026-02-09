У небі над Україною загинули військові льотчики гелікоптера Мі-24

Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 11-ї окремої бригади армійської авіації «Херсон». У підрозділі назвали втрату непоправною та висловили співчуття родинам полеглих військових.

У бригаді наголосили, що загиблі були відданими патріотами, гідними офіцерами та захисниками України, які героїчно боронили Батьківщину й вели бій із окупантом у небі.

Військові висловили глибокі співчуття рідним і близьким полеглих, підкресливши, що для побратимів вони назавжди залишаться в небі.

Реквізити для фінансової допомоги родинам екіпажу:

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/4yH8RTpTuj

Номер картки банки

4874 1000 2433 8603