        У небі над Україною загинули військові льотчики гелікоптера Мі-24

        Віктор Алєксєєв
        9 Лютого 2026 20:21
        Ілюстративне фото / Фото 11 окрема бригада армійської авіації "Херсон"
        Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 11-ї окремої бригади армійської авіації «Херсон». У підрозділі назвали втрату непоправною та висловили співчуття родинам полеглих військових.

        У бригаді наголосили, що загиблі були відданими патріотами, гідними офіцерами та захисниками України, які героїчно боронили Батьківщину й вели бій із окупантом у небі.

        Військові висловили глибокі співчуття рідним і близьким полеглих, підкресливши, що для побратимів вони назавжди залишаться в небі.

        Реквізити для фінансової допомоги родинам екіпажу:
        Посилання на банку
        https://send.monobank.ua/jar/4yH8RTpTuj
        Номер картки банки
        4874 1000 2433 8603


