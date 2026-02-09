На Рівненщині викрили схему переправлення чоловіків за кордон за $10 тисяч

На Рівненщині правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків за кордон. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Схему організував житель Сарн разом зі спільниками. Вони налагодили виїзд поза пунктами пропуску та брали по 10 тисяч доларів з людини. Для цього організатор орендував приватний будинок, куди звіз вісьмох чоловіків і забезпечив їх харчами.

Двох «клієнтів» він встиг відправити до місця початку незаконного маршруту, однак їх оперативно затримав прикордонний наряд. Під час спроби перевезти ще шістьох автомобіль зупинили на околиці населеного пункту, після чого організатора та всю групу затримали.

Фігуранту оголошено підозру. Операцію провели спільно з ГВКР СБУ, поліцією та під процесуальним керівництвом прокуратури. Досудове розслідування триває.