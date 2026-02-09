Напад на українця у Варшаві: поліція затримала сімох співвітчизників жертви розбою

Поліція Варшави затримала сімох громадян України у справі про розбійний напад на 62-річного чоловіка. Злочин стався в червні 2023 року в районі Бялоленка.

Про це повідомили в поліції Польщі. За даними слідства, зловмисники зв’язали та побили жертву.

“Нападники затягнули жертву до підвалу і зв’язали ізоляційною стрічкою. Злочинці побили потерпілого, а також за допомогою сокири і шнура з петлею погрожували йому смертю. Усе це для того, щоб він видав їм ключі від сейфа”, – розповіли в поліції

Після цього вони викрали готівку та ювелірні вироби на суму близько 500 тисяч злотих і замкнули чоловіка в підвалі.

Потерпілого виявили лише більш ніж через 20 годин, після чого його госпіталізували. Завдяки співпраці польських і українських правоохоронців вдалося встановити підозрюваних, а частину викраденого знайти в ломбардах Львова.

Частину фігурантів справи взяли під арешт, ще двох депортували з Польщі у 2025 році. Слідство також перевіряє можливі зв’язки цієї групи з іншими тяжкими злочинами, зокрема крадіжками автомобілів у Німеччині, Чехії та Нідерландах.