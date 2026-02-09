На Київщині троє людей загинули від отруєння чадним газом

У Бучанському районі Київської області троє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом. Про обставини трагедії повідомили в поліції Київщини.

Як зазначили в поліції, 8 лютого правоохоронці отримали повідомлення про виявлення тіл двох родичів і чоловіка в одному з приватних будинків селища Пісківка.

Унаслідок події загинули 63-річна жінка, 68-річний чоловік і їхній 27-річний знайомий. Попередньо встановлено, що причиною трагедії могла стати несправність пічного опалення, остаточні висновки мають надати працівники ДСНС.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом нещасного випадку, внаслідок якого загинули троє осіб, за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Правоохоронці закликали громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, регулярно перевіряти стан пічного опалення та не нехтувати заходами безпеки.