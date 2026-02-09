Передавав РФ дані про ТЕЦ-5 та доповідав, чи йде дим із котелень: судитимуть жителя Харкова

У Харкові на лаві підсудних опинилися матір із сином. Жінку обвинувачують в організації теракту проти ветерана Збройних Сил України, юнаку інкримінують держзраду.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, після затримання матері за підозрою в організації теракту проти ветерана ЗСУ чоловік поїхав до Московської області, де його завербували російські спецслужби й повернули до Харкова виконувати завдання. Вони пообіцяли хлопцю подальшу “евакуацію” до РФ та сприяння у вступі до російського вишу.

Молодик збирав інформацію про місця дислокації особового складу та військової техніки Сил оборони на території Харкова та прилеглих населених пунктів.

“Після цього він передавав вказані відомості російським спецслужбістам через месенджер Telegram у вигляді географічних координат із пояснювальними написами. Ймовірно, ці розвіддані могли бути використані для здійснення ударів по позиціях Збройних Сил України” – розповіли в прокуратурі.

Крім того, зрадник надавав куратору інформацію про стан об’єкта енергетичної інфраструктури, а саме — ТЕЦ-5. Також його просили відстежувати, чи йде дим із котелень у Харкові, щоб надалі обстрілами залишити цивільне населення без опалення.

Правоохоронці також встановили, що під час приватного листування з представником РФ юнак звинувачував у повномасштабному вторгненні мешканців західних областей України та заперечував факт обстрілів Росією українського населення.

Харків’янина затримали у листопаді 2025 року, з того часу він перебуває під вартою. Зловмисника обвинувачують в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), та виправдовуванні, запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України). Обвинуваченого судитимуть у Салтівському районному суді Харкова. Йому загрожує довічне позбавлення волі.