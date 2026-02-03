        Кримінал

        15 років позбавлення воли за держзраду: суд оголосив вирок експравоохоронцю з Куп’янська

        Галина Шподарева
        3 Лютого 2026 15:00
        Оголошення підозри експравоохоронцю з Харківщини / Фото архівне: ДБР
        На Харківщині суд визнав винним у державній зраді експравоохоронця з Куп’янська та призначив йому 15 років позбавлення волі. Зрадника затримали працівники ДБР у 2022 році під час звільнення Куп’янського району.

        Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

        За даними слідства, під час тимчасової окупації Куп’янська правоохоронець добровільно пішов на співпрацю з окупантами. Він допомагав загарбникам встановлювати контроль над територією, а також схиляв колишніх підлеглих переходити на бік РФ та виконувати його вказівки.

        Після знищення українськими військовими колони російської техніки зрадник організовував пошук місцевих жителів, які забрали з неї зброю та паливо.

        “Крім того, погрожуючи розправою, він змушував місцевого автомеханіка ремонтувати пошкоджену техніку окупантів”, – розповіли в ДБР.

        Після звільнення території зрадник намагався переховуватися на підконтрольній Україні частині Харківської області. Його викрили та затримали працівники ДБР у взаємодії з підрозділами внутрішньої безпеки.

        Суд визнав чоловіка винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та призначив покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


