Росія може підготуватися до війни з НАТО за шість років — розвідка Литви

Росія розширює військові підрозділи біля кордонів НАТО та набуває бойового досвіду у війні проти України. У разі зняття санкцій Москва може підготуватися до широкомасштабного конфлікту з Альянсом протягом шести років.

Про це йдеться в оцінці загроз безпеці литовської розвідки, повідомляє Reuters.

У щорічному звіті зазначається, що Росія нарощує військові формування на кордонах з країнами НАТО і може використати їх як бази у разі можливого конфлікту з Альянсом після завершення війни проти України.

За оцінкою розвідки, якщо міжнародні санкції проти Росії буде скасовано, Москва зможе створити армію на 30–50% більшу, ніж до початку повномасштабної війни, а також модернізувати її.

У звіті зазначається, що стратегічні запаси зброї та боєприпасів у такому разі можуть бути повністю відновлені, що зробить Росію готовою до звичайного військового конфлікту з НАТО.

Литовська розвідка також вказує, що ключовими цілями Росії залишаються встановлення переваги сил у Європі та повне підпорядкування України.

У документі зазначається, що російська оборонна промисловість значно наростила виробництво, зокрема завдяки допомозі Китаю, що дозволило Москві зменшити залежність від західних технологій.

Після завершення війни надлишок російського озброєння може мати наслідки для глобальної безпеки, йдеться у звіті.

Литва, яка межує з Росією та її союзником Білоруссю, є членом НАТО та Європейського Союзу і одним із найактивніших союзників України.

У звіті також згадуються вибухи посилок у 2024 році, які литовські чиновники пов’язували з російською військовою розвідкою і які потенційно могли бути масштабовані для спричинення жертв.

Водночас у документі зазначається, що серія пошкоджень газопроводів, електрокабелів і телекомунікаційних ліній у Балтійському морі з 2023 року, хоча і пов’язана з суднами, що виходили з російських портів, не була навмисною.

Голова військової розвідки Литви Міндаугас Мазонас заявив журналістам, що розслідування цих інцидентів проводили не литовські спецслужби, але отримані результати вказують на те, що пошкодження сталися випадково.