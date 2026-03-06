Україна викликала дипломата Угорщини через затримання інкасаторів Ощадбанку

Міністерство закордонних справ України викликало в.о. тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини для пояснень щодо затримання українських інкасаторів. Українська сторона вимагає негайного консульського доступу до громадян України, їхнього звільнення та повернення державного майна.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. У відомстві заявили, що українська сторона вважає дії Угорщини неправомірними.

Йдеться про затримання співробітників державного Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною та перевозили кошти й цінності в межах регулярних перевезень між державними банками.

У МЗС наголосили, що вимагають негайного консульського доступу до незаконно затриманих громадян України, їхнього звільнення та повернення державного майна.

У відомстві підкреслили, що захоплення заручників і крадіжка майна не залишаться без відповіді. Україна залишає за собою право на заходи реагування, зокрема ініціювання санкцій та інших обмежувальних заходів проти осіб, причетних до викрадення громадян України, а також використання міжнародно-правових механізмів.

У МЗС також заявили, що намагання Угорщини втягнути Україну у свою виборчу кампанію та внутрішню політику є неприпустимими. Україна, зі свого боку, прагне розвивати добросусідські та партнерські відносини з державами ЄС і НАТО та сподівається на повернення Угорщини до конструктивної співпраці.

Крім того, 6 березня заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс разом із заступником голови Національного банку Дмитром Олійником та головою правління Ощадбанку Юрієм Каціоном провели брифінг для керівників дипломатичних представництв держав-членів ЄС в Україні та представника посольства США.

Під час брифінгу іноземних дипломатів поінформували про обставини затримання семи громадян України — співробітників Ощадбанку, які перевозили валютні цінності з Австрії до України.

Було наголошено, що транспортування готівкових коштів і банківських металів здійснювалося з дотриманням вимог міжнародного права, митного законодавства ЄС та двосторонніх угод. Вантаж мав усі необхідні супровідні документи, які підтверджують його законне походження та призначення.

Українська сторона також навела дипломатам факти, які, за її словами, спростовують звинувачення, що пролунали з угорського боку.

Євген Перебийніс заявив, що Україна розглядає дії Угорщини як акт державного тероризму та політичний шантаж.

Заступник міністра закликав європейських дипломатів довести цю інформацію до Європейської Комісії та урядів держав-членів ЄС для вжиття заходів, спрямованих на якнайшвидше звільнення українських громадян.