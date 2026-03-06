Україна переходить на цифрове управління дроновими операціями — Федоров

В Україні запустили цифрову систему управління дроновими операціями Mission Control у межах екосистеми DELTA. У ній уже сформовано понад 150 тисяч цифрових звітів про виконані місії.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Михайло Федоров. За його словами, нова система дозволяє екіпажам дронів вносити інформацію про тип безпілотника, маршрут і завдання.

Mission Control стала єдиною цифровою системою управління дроновими операціями, яка замінює паперову звітність. Командири отримують повну картину місій у режимі реального часу без ручних зведень і бюрократичних процедур.

Реклама

Реклама

За словами Федорова, система вже дозволила відмовитися від паперових форм звітності, зокрема від так званих паперових звітів 5.31 і 5.32. Усі дані тепер зібрані в єдиній цифровій системі.

Загалом у Mission Control уже сформовано понад 150 тисяч цифрових звітів про виконані місії.

Міністр зазначив, що система дозволяє оперативно відстежувати засоби безпілотних систем у реальному часі, посилювати координацію з підрозділами радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, а також проводити системний аналіз ефективності застосування.

Також отримані дані використовуються для ухвалення управлінських рішень щодо закупівель.

Наступним кроком, за словами Федорова, стане запуск цифрової звітності для артилерії. Він наголосив, що метою залишається зупинити ворога на землі, посилити контроль у повітрі та створити систему, у якій рішення ухвалюються на основі даних.