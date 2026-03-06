“Птахи Мадяра” за ніч уразили чотири комплекси російської ППО на окупованих територіях (відео)

У ніч на 6 березня підрозділи Сил безпілотних систем уразили чотири самохідні компоненти російської протиповітряної оборони на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Йдеться про комплекси “Бук”, С-300В, “Панцирь-С1” та “Тор”.

Відео ураження оприлюднив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

Зокрема, зенітний ракетний комплекс “Бук” у тимчасово окупованій Херсонській області та зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії С-300В у Запорізькій області уразили “Птахи” 9 батальйону “Кайрос” 414 окремої бригади “Птахи Мадяра”. Для цього застосували ударний безпілотник middle strike FP-2 українського виробництва з бойовою частиною 60 кг.

Реклама

Реклама

Ще два комплекси — зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцирь-С1” та зенітний ракетний комплекс “Тор” — уразили пілоти 1 окремого центру Сил безпілотних систем. Для удару також використали безпілотник middle strike FP-2 українського виробництва, але з бойовою частиною 100 кг. Обидва комплекси розташовувалися на тимчасово окупованій території Запорізької області.