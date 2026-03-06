США дали Індії 30 днів на купівлю російської нафти з танкерів, які застрягли у морі

Сполучені Штати тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, яка застрягла на танкерах у морі. Дозвіл діятиме 30 днів і стосується лише тих обсягів нафти, що вже перебувають у морі.

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент у соцмережі X.

За його словами, Міністерство фінансів США ухвалило таке рішення, “щоб нафта продовжувала надходити на світовий ринок”.

Реклама

Реклама

У зв’язку з цим американське відомство надало Індії 30-денне звільнення від санкцій, яке “дозволяє індійським нафтопереробним підприємствам купувати російську нафту”.

“Цей запобіжний короткостроковий захід не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки він дозволяє лише операції з нафтою, яка вже застрягла в морі”, — заявив Бессент.

Він додав, що Індія є важливим партнером Сполучених Штатів та висловив сподівання, що Нью-Делі збільшить закупівлі американської нафти.

“Ця тимчасова міра полегшить тиск, спричинений спробами Ірану взяти в заручники світову енергетику”, — підсумував міністр фінансів США.

Нагадаємо, 3 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Військово-морські сили Сполучених Штатів можуть почати супроводжувати танкери через Ормузьку протоку.

Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Росія заявила про готовність перенаправити значні обсяги нафти до Індії на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході. За даними агентства, поблизу індійських вод уже перебувають танкери з мільйонами барелів сировини.