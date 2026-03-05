Politico: У ЄС не підтримали план прискореного вступу України до Євросоюзу

Країни Європейського Союзу виступили проти пропозиції Єврокомісії щодо прискореного вступу України до ЄС. Ідея передбачала можливість приєднання країни до блоку до 2027 року за новою моделлю інтеграції.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів ЄС.

За даними видання, під час вечері в Брюсселі посли ЄС повідомили керівнику апарату президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорну Зайберту, що держави-члени не підтримають запропонований механізм так званого “зворотного розширення”.

Реклама

Реклама

Ця модель передбачала надання країні членства в ЄС із подальшим поступовим розширенням прав і привілеїв інтеграції. Єврокомісія просувала такий підхід як спосіб пришвидшити вступ України до Євросоюзу.

За словами дипломатів, опір держав-членів фактично зупинив модель “спочатку членство, потім інтеграція”, яку пропонувала Комісія. Один із дипломатів заявив, що сигнал від столиць був чітким, а сама ідея “зворотного розширення” не має перспектив. Ще кілька дипломатів також відкинули цей підхід як можливу стратегію не лише для України, а й для інших країн-кандидатів.

“Вони створили хибні надії. Тепер нам потрібно це виправити і сказати: насправді це “зворотне розширення” мертве від самого початку”, — сказав один із дипломатів.

У попередніх проєктах висновків Європейської ради, які почали циркулювати напередодні саміту 19 березня, зазначається, що лідери, ймовірно, підтримають традиційний підхід до вступу до ЄС, заснований на виконанні критеріїв і поступовій інтеграції.

Це відповідає позиції більшості держав-членів, які наполягають на збереженні чинної системи розширення.

Один із дипломатів пояснив, що країни ЄС підтримують перспективу членства України, але не готові змінювати процедури вступу.

“Ми хочемо закріпити Україну в ЄС, але не можемо руйнувати наші процедури і відмовлятися від системи, заснованої на заслугах. Потрібно знайти реалістичний шлях уперед”, — сказав він.

Водночас Євросоюз намагається врегулювати іншу проблему — суперечку щодо пакета фінансової допомоги Україні, який затримується через протистояння з Угорщиною.