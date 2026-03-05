На проєкті водогону на Донеччині розкрали понад 80 млн грн: у справі троє підозрюваних

НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до заволодіння понад 80 млн грн, виділених на розробку документації для інфраструктурного проєкту в Донецькій області. Кошти призначалися для проєктно-кошторисної документації будівництва споруд технічного водопостачання.

Про це повідомили в НАБУ.

За даними слідства, у 2021 році розпорядженнями керівництва Донецької обласної державної адміністрації Департаменту житлово-комунального господарства виділили понад 80,1 млн грн. Кошти призначалися для розробки проєктно-кошторисної документації на будівництво споруд технічного водопостачання від каналу “Сіверський Донець — Донбас” до врізки в Південно-Донбаський водопровід.

Реклама

Реклама

У листопаді 2021 року директор Департаменту ЖКГ, діючи за попередньою змовою з іншими учасниками, уклав договір на розробку проєктно-кошторисної документації з підконтрольним підприємством, яке було придбане для реалізації злочинного плану.

За версією слідства, договір уклали без наміру його реального виконання, а проєктно-кошторисна документація була розроблена лише частково. Водночас у період з вересня по грудень 2021 року бюджетні кошти у сумі понад 80 млн грн були перераховані на рахунки підрядника та привласнені учасниками схеми.

Про підозру повідомлено директору Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації, заступнику начальника управління Донецької ОДА та бенефіціарному власнику низки комерційних підприємств. Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.