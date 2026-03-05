Bloomberg: ЄС розглядає фінансову допомогу Україні для ремонту нафтопроводу “Дружба”

Європейський Союз розглядає можливість надати Україні фінансову допомогу для ремонту об’єкта нафтопроводу “Дружба”. Питання стало центральним у суперечці, через яку Угорщина і Словаччина блокують підтримку Києва та нові санкції проти Росії.

Про це пише Bloomberg.

Європейська комісія може надати підтримку через бюджетну допомогу, яку блок уже надає Україні. Про це повідомляють джерела, обізнані з перебігом обговорень. За словами співрозмовників Bloomberg, ЄС також готовий надати експертну допомогу для відновлення об’єкта.

Росія атакувала об’єкт нафтопроводу “Дружба” у січні. Унаслідок удару сталася пожежа резервуара для зберігання, яку гасили протягом десяти днів. Під час атаки були пошкоджені обладнання, силові кабелі, трансформатори та система виявлення витоків. Про це в інтерв’ю Bloomberg минулого місяця повідомив генеральний директор державної енергетичної компанії «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Через масштаб руйнувань Україна поки не може назвати терміни завершення ремонту.

Угорщина і Словаччина звинувачують Україну в затримці постачання нафти через трубопровід і водночас ставлять під сумнів масштаби пошкоджень. Жодна з цих країн не визнала російської атаки на об’єкт у січні.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який готується до виборів у квітні, заявив, що блокуватиме важливу підтримку для Києва, включно з кредитами ЄС на суму 90 млрд євро (106 млрд доларів), поки постачання через трубопровід не буде відновлено. Словаччина також припинила аварійні поставки електроенергії до України. Обидві країни, які зберігають тісні зв’язки з Кремлем, також заблокували новий пакет санкцій ЄС проти Москви.

За словами джерел, об’єкт нафтопроводу “Дружба” від початку повномасштабної війни Росії проти України був уражений майже два десятки разів. Ремонт часто проводився під час російських атак, що створювало небезпеку для працівників. Джерела також зазначають, що Росія, ймовірно, знову атакує трубопровід після його відновлення.

Блокування допомоги Україні з боку Угорщини викликало невдоволення в ЄС і в низці європейських столиць. Будапешт звинувачують у порушенні обіцянки, даної в грудні, підтримати надання кредиту Україні.

Угорщина також відмовляється розглядати альтернативні поставки енергоносіїв замість російських, зокрема через Хорватію, стверджуючи, що російська нафта дешевша. Це питання обговорювали посли ЄС під час зустрічі в середу.

Європейська комісія також веде переговори з Києвом щодо можливого направлення місії зі встановлення фактів для перевірки пошкоджень об’єкта нафтопроводу «Дружба». За інформацією джерел, переговори тривають.

У листі від 26 лютого до президента Європейської ради прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підтримує ідею такої місії з делегатами від Угорщини і Словаччини та готовий прийняти її висновки.