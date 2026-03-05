ЗСУ знищили над Чорним морем російський вертоліт Ка-27

Військово-Морські Сили ЗСУ знищили російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27. Його було уражено над акваторією Чорного моря.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

“Силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України над акваторією Чорного моря знищено ворожий корабельний протичовновий вертоліт”, – Ка-27 йдеться в повідомленні.

За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 5 березня росіяни втратили 235 літаків та 348 гелікоптерів.

Втрати РФ в особовому складі досягли 1 270 400 людей. 4 березня росармія втратила вбитими та пораненими ще 900 своїх солдатів.

Також ЗСУ за добу знищили: