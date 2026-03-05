        Події

        ЗСУ знищили над Чорним морем російський вертоліт Ка-27

        Галина Шподарева
        5 Березня 2026 14:47
        Російський Ка-27 / Фото ілюстративне: ВМС ЗСУ
        Російський Ка-27 / Фото ілюстративне: ВМС ЗСУ

        Військово-Морські Сили ЗСУ знищили російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27. Його було уражено над акваторією Чорного моря.

        Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

        “Силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України над акваторією Чорного моря знищено ворожий корабельний протичовновий вертоліт”, – Ка-27 йдеться в повідомленні.

        За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 5 березня росіяни втратили 235 літаків та 348 гелікоптерів.

        Втрати РФ в особовому складі досягли 1 270 400 людей. 4 березня росармія втратила вбитими та пораненими ще 900 своїх солдатів.

        Також ЗСУ за добу знищили:

        • 4 танки;
        • 18 ББМ;
        • 41 артилерійську систему;
        • РСЗВ — 1667;
        • засоби ППО — 1319;
        • 1950 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
        • 210 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
        • 1 одиниць спеціальної техніки.

