Сенат США відхилив спробу обмежити військові повноваження Трампа щодо Ірану

Сенат США відхилив двопартійну резолюцію, яка мала зупинити повітряну війну проти Ірану та вимагала отримання дозволу Конгресу на будь-які подальші бойові дії. Республіканська більшість підтримала президента Дональда Трампа та заблокувала документ, повідомляє Reuters.

Під час голосування 53 сенатори виступили проти просування резолюції, а 47 підтримали її. Голосування відбулося переважно за партійною лінією: майже всі республіканці виступили проти, тоді як майже всі демократи підтримали ініціативу.

Автори резолюції заявляли, що документ мав на меті повернути Конгресу право оголошувати війну, передбачене Конституцією США. Опоненти наполягали, що дії президента є законними, а обмеження його повноважень може поставити під загрозу американських військових.

Голова Комітету Сенату з міжнародних відносин, республіканець Джим Ріш, заявив, що конфлікт не стане затяжною війною. За його словами, бойові дії «закінчаться дуже швидко».

Попри провал голосування, прихильники резолюції заявили, що продовжать домагатися контролю Конгресу над військовими рішеннями. Деякі республіканці також зазначили, що можуть вимагати публічних слухань щодо стратегії адміністрації США в Ірані, особливо якщо конфлікт затягнеться.

Дискусія в Конгресі розгорнулася на тлі побоювань, що США можуть втягнутися у нову довготривалу війну на Близькому Сході, подібну до конфліктів в Іраку чи Афганістані.

Лідер демократичної меншості Чак Шумер заявив, що сенатори мають обрати між підтримкою американців, які втомилися від воєн у регіоні, та підтримкою політики Трампа. Опитування Reuters/Ipsos показало, що лише близько чверті американців схвалюють удари США по Ірану.

Очікується, що Палата представників США також розгляне подібну резолюцію. Водночас навіть у разі її схвалення обома палатами документ може не набути чинності без двох третин голосів для подолання можливого вето президента.