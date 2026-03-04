Залишилася тільки нафтова пляма: ВМС США оприлюднило відео торпедування іранського військового корабля

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що американський підводний човен потопив іранський військовий корабель в Індійському океані. За його словами, судно було знищене торпедою.

Про це Піт Гегсет повідомив на брифінгу 4 березня.

“В Індійському океані американський підводний човен потопив іранський військовий корабель, який вважав, що перебуває у безпеці в міжнародних водах. Натомість його потопила торпеда. Тиха смерть. Перше потоплення ворожого корабля торпедою з часів Другої світової війни. Як і в тій війні — коли ми ще були Військовим міністерством”, — ми боремося за перемогу сказав Гегсет.

Реклама

Реклама

Відео удару по іранському військовому кораблю оприлюднило ВМС США.

Як пише Reuters, Шрі-Ланка повідомила, що розпочала пошуково-рятувальну операцію для пошуку вцілілих після отримання сигналу лиха. Військово-морські сили країни врятували 32 людей, яких доставили на лікування до лікарні у південному портовому місті Галле.

Міністр закордонних справ Віджіта Герат заявив, що на борту судна перебували 180 людей.

Речник військово-морських сил Шрі-Ланки командор Буддхіка Сампат сказав, що човни, які прибули на місце події, зафіксували лише нафтову пляму, додавши, що інцидент стався поза межами вод Шрі-Ланки, але Коломбо все одно зобов’язалося надати підтримку.

На сайті багатосторонніх військово-морських навчань Milan, організованих Індією, зазначено, що іранське судно під назвою IRINS Dena брало участь у цих навчаннях, які проходили у Бенгальській затоці біля східного узбережжя Індії.