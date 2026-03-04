Збройні сили США торпедою потопили військовий корабель Ірану біля Шрі-Ланки

США завдали удару по іранському військовому кораблю біля узбережжя Шрі-Ланки. Після атаки почалася операція, під час якої врятували десятки іранських моряків.

Про це пише Reuters з посиланням на трьох американських чиновників.

Збройні сили США здійснили удар, унаслідок якого біля узбережжя Шрі-Ланки затонув іранський військовий корабель.

За словами одного з чиновників, удар був здійснений американським військовим підводним човном. Після атаки було подано сигнал SOS, і збройні сили Шрі-Ланки розпочали пошуково-рятувальну операцію. Влада Шрі-Ланки повідомила, що наразі врятовано 32 людини, з моря витягнули кілька тіл.

Джерела у військово-морських силах Шрі-Ланки та міністерстві оборони повідомили, що судно було атаковане підводним човном, і щонайменше 101 людина зникла безвісти внаслідок інциденту. Водночас речник військово-морських сил Шрі-Ланки заявив, що повідомлення про зникнення 101 людини не відповідає дійсності, і відкинув будь-які повідомлення про причину затоплення судна.

Удар по іранському військовому кораблю підтвердив міністр оборони США Піт Гегсет. За його словами, вперше із часів Другої світової корабель противника потопили торпедою. Гегсет зазначив, що операція проти Ірану “лише почалася” і в найближчий тиждень США та Ізраїль встановлять повний контроль над іранським повітряним простором.

Також міністр оборони США заявив про ліквідацію командира підрозділу, який нібито планував замах на Трампа, але деталей не навів.

У вівторок Центральне командування збройних сил США повідомило, що вже потопило 17 іранських військових кораблів і рухається до знищення всього військово-морського флоту Ірану.