Словаччина розриває угоду з Укренерго про аварійні постачання електроенергії

Словацький оператор електромереж SEPS розірве контракт з українською компанією «Укренерго» щодо аварійних постачань електроенергії. Про це після засідання уряду заявив керівник державної компанії Мартін Маґат, повідомляє Denník N.

За його словами, востаннє Україна отримувала аварійні постачання електроенергії у січні. Він також зазначив, що розірвання угоди не призведе до жодних санкцій для Словаччини.

Маґат додав, що Україна вже зверталася із запитом на аварійні постачання електроенергії, однак не отримала їх.

Реклама

Реклама

Водночас він підкреслив, що звичайні комерційні поставки електроенергії між країнами продовжуються у звичному режимі.

Ініціатором припинення угоди став прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Відповідне рішення уряд країни схвалив під час засідання.