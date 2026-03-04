Викрито схеми з пальним для ЗСУ на понад 30 млн грн: підозри отримали посадовці Міноборони та Генштабу

Правоохоронці викрили кілька схем розкрадання та переплат за пальне для Збройних сил України, через які державі завдано збитків на понад 30 млн грн. Про це повідомили Державне бюро розслідувань, Національна поліція та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, на Миколаївщині посадовець Міністерства оборони організував схему привласнення пального. У 2022–2025 роках він штучно завищував потреби у пальному та відображав його використання лише у документах або оформлював фіктивні заходи для подальшого списання.

До схеми він залучив начальника одного з відділів Генерального штабу ЗСУ та начальника служби пально-мастильних матеріалів тилу військової частини. Після списання пальне продавали великими партіями на території Миколаївської області по 28–35 гривень за літр.

Слідчі задокументували привласнення та продаж 133 тонн бензину і понад 364 тонн дизельного пального на суму понад 22 млн грн. У приватному листуванні учасники схеми називали пальне «молоком», а отримані гроші — «котлетами».

Понад 500 тонн пального для армії продавали «наліво»: правоохоронці викрили схеми на 30 млн грн / Фото: ДБР

Чотирьом учасникам схеми повідомлено про підозри у привласненні військового майна у великих розмірах та службовому підробленні. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окремо на Житомирщині правоохоронці повідомили про підозру 63-річному керівникові підрозділу матеріально-технічного забезпечення військових частин. За даними слідства, у 2024–2025 роках він погодив укладення договорів на постачання пального, у вартість якого неправомірно включили 20% ПДВ, хоча для оборонних закупівель під час воєнного стану діє нульова ставка.

Унаслідок цього з державного бюджету безпідставно перерахували майже 8,3 млн грн. Посадовцю інкримінують недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки.

В Офісі генпрокурора зазначили, що загалом у межах програми «Нечесні закупівлі» правоохоронці викрили схеми з пальним для армії, які завдали державі понад 30 млн грн збитків. За даними прокуратури, у 2026 році у 29 кримінальних провадженнях щодо зловживань під час оборонних закупівель підозри отримали 54 особи, а загальна встановлена сума збитків перевищує 3,43 млрд грн.