Удар по “Охматдиту”: СБУ та ОГП оголосили підозру російському генерал-майору

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру російському генерал-майору Сергію Кувалдіну, який, за даними слідства, командував ракетним ударом по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня 2024 року.

За даними слідства, на той момент Кувалдін обіймав посаду першого заступника командувача – начальника штабу дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил РФ. Він координував дії підпорядкованих підрозділів під час масованого ракетного обстрілу України та віддав наказ на пуск крилатої ракети Х-101 з бомбардувальника Ту-95МС.

Ракета влучила у корпус дитячої лікарні близько 10:45. За інформацією правоохоронців, ракети цього типу програмуються за заздалегідь визначеними координатами, що свідчить про цілеспрямований характер удару по цивільному медичному закладу.

Реклама

Реклама

Унаслідок атаки загинули молода лікарка та дідусь однієї з пацієнток. Поранення та травми різного ступеня тяжкості отримали щонайменше 34 людини, серед яких дев’ятеро дітей. На момент удару в лікарні перебувало понад 600 дітей.

Обстріл спричинив масштабні руйнування корпусів лікарні та знищення медичного обладнання, необхідного для надання високоспеціалізованої допомоги дітям.

Правоохоронці повідомили Кувалдіну про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

У прокуратурі зазначають, що це не перший епізод у справі російського генерала. Раніше йому вже оголошували підозру за організацію ракетного обстрілу Львова у ніч на 4 вересня 2024 року, внаслідок якого загинули вісім людей. Наразі тривають заходи для притягнення підозрюваного до відповідальності.