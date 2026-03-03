Син Алі Хаменеї Моджтаба став новим Верховним лідером Ірану, — ЗМІ

Рада старійшин Ірану обрала Моджтабу Хаменеї, сина ліквідованого Алі Хаменеї, новим Верховним лідером. Алі Хаменеї поховають в місті Мешхед.

Про це пише Iran International з посиланням на поінформовані джерела.

Рада старійшин Ірану обрала Моджтабу Хаменеї наступним Верховним лідером під тиском Корпусу вартових ісламської революції.

Реклама

Реклама

За інформацією пов’язаного з Корпусом вартових Ісламської революції агентства Fars News, тіло вбитого Верховного лідера Алі Хаменеї буде поховане в місті Мешхед на північному сході Ірану.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль завдав удару по будівлі Ради старійшин Ірану під час голосування за наступника ліквідованого верховного лідера Алі Хаменеї. За даними ізраїльського джерела, атака відбулася в момент голосування, однак у приміщенні перебували не всі 88 членів ради. Водночас в іншому повідомленні стверджувалося, що будівля була порожньою. Незадовго до удару з’явився допис Моссаду в X: “Не має значення, кого оберуть сьогодні — його доля вирішена. Лише іранський народ обере свого майбутнього лідера”.