        Події

        Сили оборони уразили ППО та пункти управління безпілотниками на ТОТ

        Галина Шподарева
        3 Березня 2026 19:17
        читать на русском →
        Уражена російська техніка / Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
        Уражена російська техніка / Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

        Підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по цілях на тимчасово окупованих територіях. Уражено елементи протиповітряної оборони, військову інфраструктуру та пункти управління безпілотниками противника.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Українські військові уразили радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 у Титарівці на тимчасово окупованій території Луганської області.

        Також уражено радіолокаційну станцію виявлення повітряних цілей “Сопка-2” та РЛС 39Н6 “Каста-2Е2” у тимчасово окупованому Криму.

        Реклама
        Реклама

        Крім того, Сили оборони завдали удару по розташуванню ремонтного підрозділу зі складу ОМСБр у Зачатівці на тимчасово окупованій території Донецької області.

        Ураження також зафіксовано по пунктах управління БпЛА противника в районах населених пунктів Родинське та Покровськ Донецької області.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини