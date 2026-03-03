Сили оборони уразили ППО та пункти управління безпілотниками на ТОТ

Підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по цілях на тимчасово окупованих територіях. Уражено елементи протиповітряної оборони, військову інфраструктуру та пункти управління безпілотниками противника.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Українські військові уразили радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 у Титарівці на тимчасово окупованій території Луганської області.

Також уражено радіолокаційну станцію виявлення повітряних цілей “Сопка-2” та РЛС 39Н6 “Каста-2Е2” у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, Сили оборони завдали удару по розташуванню ремонтного підрозділу зі складу ОМСБр у Зачатівці на тимчасово окупованій території Донецької області.

Ураження також зафіксовано по пунктах управління БпЛА противника в районах населених пунктів Родинське та Покровськ Донецької області.