Обіцяли “повернути з небуття”: трьом “ясновидицям” повідомили про підозру у шахрайстві

У Києві правоохоронці викрили трьох жінок, які називали себе «спадковими ясновидицями» та виманили у родин загиблих і зниклих безвісти військових 1,4 млн гривень. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані рекламували свої «послуги» на інтернет-платформах, обіцяючи «відповіді на всі питання», зняття «проклять», вирішення особистих проблем і навіть «повернення» рідних. Особливо вони впливали на жінок, чиї чоловіки загинули або зникли безвісти, переконуючи їх, що військові живі й незабаром повернуться додому.

У Києві викрили трьох «спадкових ясновидиць», які обманом виманили у родин загиблих та зниклих безвісти військових 1,4 млн гривен / Фото Офіс Генпрокурора

Одна з потерпілих, дружина загиблого військового, перерахувала майже 1 млн гривень. За «консультації», «зняття проклять» та «очищення карми» вона платила від 6 до 50 тисяч гривень за сеанс.

Інша підозрювана переконала клієнтку у необхідності «зняти порчу». Загалом жінка сплатила 370 тис. гривень, зокрема за «магічні свічки» по 5 тисяч гривень за кожну.

За даними слідства, жінки також залякували потерпілих, заявляючи, що якщо обряди не довести до кінця, лихо може спіткати інших членів родини. Це змушувало жертв звертатися повторно та сплачувати нові суми.

Наразі встановлено щонайменше трьох потерпілих із загальною сумою збитків 1,4 млн гривень. Правоохоронці встановлюють інших можливих жертв.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури Києва трьом жінкам повідомили про підозру за ч. 4 та ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.