Зеленський: війна з Іраном може ускладнити постачання ракет ППО для України

Війна на Близькому Сході може створити для України труднощі з отриманням ракет і озброєння для протиповітряної оборони. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera.

За його словами, удари по військових об’єктах Ірану були правильним рішенням, однак США та їхні союзники можуть спрямувати частину ракет, зокрема до систем Patriot, на власні потреби. Зеленський нагадав, що подібна ситуація вже виникала у червні 2025 року під час 12-денної війни, коли поставки для України сповільнилися через загострення на Близькому Сході.

Президент зазначив, що наразі затримок немає, але існує ризик повторення такого сценарію.

