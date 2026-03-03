У Нацкомісії пояснили, чи обов’язкові фемінітиви за новим правописом

Невживання фемінітивів не є порушенням стандарту державної мови «Український правопис». Про це повідомила голова Національної комісії зі стандартів державної мови Юлія Чернобров у коментарі Укрінформу.

За її словами, чинний правопис не вимагає обов’язкового утворення іменників на позначення осіб жіночої статі.

«Український правопис у частині 4 параграфа 32 тільки наводить перелік суфіксів, які можуть брати участь у творенні таких іменників», — зазначила Чернобров.

Реклама

Реклама

Вона підкреслила, що використання або невикористання фемінітивів не вважається порушенням мовного стандарту.

Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила «Український правопис» як стандарт державної мови. 22 травня 2019 року Кабінет міністрів схвалив нову редакцію правопису.

У січні 2021 року Окружний адміністративний суд Києва скасував постанову уряду про його запровадження, однак Міністерство юстиції оскаржило це рішення. Згодом Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції.

У 2024 році Верховний Суд підтвердив чинність і обов’язковість застосування нового правопису. Того ж року завершився п’ятирічний перехідний період його впровадження.