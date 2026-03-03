        Економіка

        У Перській затоці пошкоджено чотири танкери, страхові компанії скасовують покриття

        Віктор Алєксєєв
        3 Березня 2026 07:09
        читать на русском →
        Через конфлікт навколо Ірану зупиняються поставки нафти, понад 150 суден заблоковані / Скріншот
        Через конфлікт навколо Ірану зупиняються поставки нафти, понад 150 суден заблоковані / Скріншот

        У регіоні Перської затоки порушено морські перевезення нафти після пошкодження щонайменше чотирьох танкерів. Про це повідомляють Reuters міжнародні джерела в судноплавній галузі.

        За наявною інформацією, внаслідок інцидентів загинули двоє моряків. Близько 150 суден залишаються заблокованими поблизу Ормузької протоки.

        Страхові компанії почали скасовувати покриття воєнних ризиків для суден, що працюють у регіоні, на тлі розширення конфлікту навколо Ірану. Судна зазнали уражень під час відповіді Тегерана на удари США та Ізраїлю.

        Реклама
        Реклама

        Ормузька протока між Іраном і Оманом є одним із ключових маршрутів світової енергетики — через неї проходить приблизно п’ята частина нафти, що споживається у світі, а також значні обсяги природного газу.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини