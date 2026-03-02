У ДТП на Львівщині загинув водій вантажівки

2 березня, близько 10:50, на автодорозі Київ — Чоп біля села Пасіки-Зубрицькі Львівської області не розминулися дві фури. У результаті ДТП водій однієї з вантажівок загинув.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

На трасі зіткнулися вантажівка Volvo, якою керував 30-річний житель Львівщини, та MAN, за кермом якого перебував 59-річний житель Дніпропетровської області.

“Унаслідок аварії, попри зусилля медиків, водій MAN помер в машині швидкої. Водія іншої вантажівки госпіталізували”, — йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.