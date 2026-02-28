        Події

        На Прикарпатті в аварії за участі чотирьох авто загинули жінка та дитина

        Сергій Бордовський
        28 Лютого 2026 20:30
        читать на русском →

        У селі Драгомирчани Івано-Франківської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох автомобілів, унаслідок якої загинули жінка та дитина. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

        Як повідомили в поліції, 28 лютого близько 18:00 надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Степана Бандери. На місце події виїхали поліцейські, рятувальники та бригада екстреної медичної допомоги.

        Поліція розслідує смертельну ДТП у Драгомирчанах / Фото: Нацполіція

        За попередніми даними слідства, внаслідок зіткнення загинули пасажирка одного з транспортних засобів 1992 року народження та неповнолітня дитина 2016 року народження.

        Реклама
        Реклама

        Наразі на місці працює слідчо-оперативна група та криміналісти, які встановлюють усі обставини та причини автопригоди. Деталі обіцяють повідомити згодом.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини