ДТП під Львовом за участі прокурора: загинула 14-річна дівчина, її 10-річний брат у лікарні

Увечері 24 лютого у Львівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі працівника прокуратури. Унаслідок наїзду авто загинула 14-річна дівчина, її 10-річного брата госпіталізували.

Про це повідомили в ДБР.

Встановлено, що близько 19:00 поблизу села Смереків автомобіль Skoda Super B, за кермом якого перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Львівської області, здійснив наїзд на двох дітей. Брат та сестра переходили дорогу по пішохідному переходу.

Внаслідок аварії 14-річна дівчина загинула на місці, її 10-річного брата госпіталізували.

“Під час перевірки ознак алкогольного сп’яніння у водія не виявили”, – йдеться в повідомленні ДБР.

Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

Наразі слідчі ДБР опитують свідків, вилучають записи з камер відеоспостереження та інші речові докази. Найближчим часом будуть призначено всі необхідні експертизи.