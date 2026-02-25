        Події

        ДТП під Львовом за участі прокурора: загинула 14-річна дівчина, її 10-річний брат у лікарні

        Галина Шподарева
        25 Лютого 2026 10:44
        На Львівщині прокурор збив неповнолітніх брата з сестрою, дівчинка загинула / Фото: ДБР
        На Львівщині прокурор збив неповнолітніх брата з сестрою, дівчинка загинула / Фото: ДБР

        Увечері 24 лютого у Львівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі працівника прокуратури. Унаслідок наїзду авто загинула 14-річна дівчина, її 10-річного брата госпіталізували.

        Про це повідомили в ДБР.

        Встановлено, що близько 19:00 поблизу села Смереків автомобіль Skoda Super B, за кермом якого перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Львівської області, здійснив наїзд на двох дітей. Брат та сестра переходили дорогу по пішохідному переходу.

        Внаслідок аварії 14-річна дівчина загинула на місці, її 10-річного брата госпіталізували.

        “Під час перевірки ознак алкогольного сп’яніння у водія не виявили”, – йдеться в повідомленні ДБР.

        Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

        Наразі слідчі ДБР опитують свідків, вилучають записи з камер відеоспостереження та інші речові докази. Найближчим часом будуть призначено всі необхідні експертизи.

        Місце смертельної ДТП за участі прокурора на Львівщині / Фото: ДБР

