        Кримінал

        Суд поставив крапку у справі ДТП із двома загиблими у Києві: вирок отримали водійка Audi та її пасажир

        Галина Шподарева
        23 Лютого 2026 10:47
        читать на русском →
        У справі смертельної ДТП у Києві оголошено вирок водійці Audi та її пасажиру / Фото: Київська міська прокуратура
        У справі смертельної ДТП у Києві оголошено вирок водійці Audi та її пасажиру / Фото: Київська міська прокуратура

        У Києві 22-річну жінку засуджено до 11 років позбавлення волі за ДТП у стані алкогольного сп’яніння, в якій загинули двоє людей. Її знайомий, який дозволив їй сісти за кермо, також отримав вирок.

        Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

        Смертельна ДТП сталася у листопаді 2023 року на вулиці Старокиївській у Києві. Жінка, якій на той момент було 20 років, керувала автомобілем Audi у стані алкогольного сп’яніння, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автомобілем Toyota. Унаслідок аварії загинули 40-річний водій та 39-річний пасажир Toyota.

        Реклама
        Реклама

        Встановлено, що за кілька хвилин до ДТП за кермом перебував її знайомий, який на момент аварії був пасажиром. Обоє раніше були позбавлені права керувати транспортними засобами за рішеннями судів через притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

        Суд призначив жінці 11 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років. Пасажира засуджено до 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном у 3 роки. Також засуджена має компенсувати 5,3 млн гривень родинам загиблих.

        Пошкоджені внаслідок ДТП автівки / Фото: Київська міська прокуратура

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини