Екссудді Тандиру у справі смертельної ДТП зменшили заставу зі 120 до 20 млн грн

Київський апеляційний суд зменшив заставу для колишнього судді Олексія Тандира, якого обвинувачують у смертельній ДТП із загибеллю нацгвардійця Вадима Бондаренка. Суму застави скоротили з майже 120 мільйонів гривень до 20 мільйонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

За інформацією видання, сума застави скорочена з майже 120 млн гривень до 20 млн гривень. Також захист просив відпустити Тандира із СІЗО під особисті зобов’язання або повністю скасувати запобіжний захід.

“Адвокати посилалися на рішення Європейського суду з прав людини, який, за їх словами, визнав, що тримання обвинуваченого під вартою протягом 2,8 року порушує Конвенцію з прав людини, а ризики втечі чи тиску на свідків не доведені”, – йдеться в публікації.

Родичі загиблого вважають, що процес розгляду справи затягується: з сотні призначених судових засідань відбулося лише близько 50.

У суді свідки розповіли, що після ДТП від обвинуваченого було чути запах алкоголю, а сам він спочатку заперечував, що перебував за кермом.

Нагадаємо, 26 травня 2023 року суддя Олексій Тандир, керуючи автомобілем Lexus ES350, на блокпості на в’їзді до Києва з боку Житомирської траси збив 22-річного військовослужбовця Нацгвардії Вадима Бондаренка. Від отриманих травм військовий загинув на місці. Після аварії Тандира затримали та взяли під варту. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.